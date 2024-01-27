«Ньюкасл» уверенно прошёл «Фулхэм»

В четвёртом раунде Кубка Англии «Фулхэм» принимал «Ньюкасл». Лондонцы имели небольшой перевес по всем параметрам, кроме точности ударов по воротам и, главное, голов. На 39-й минуте отличился Шон Лонгстафф, а на 61-й перевес гостей закрепил Дэн Бёрн - 0:2.