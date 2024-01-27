«Ньюкасл» уверенно прошёл «Фулхэм»

В четвёртом раунде Кубка Англии «Фулхэм» принимал «Ньюкасл». Лондонцы имели небольшой перевес по всем параметрам, кроме точности ударов по воротам и, главное, голов. На 39-й минуте отличился Шон Лонгстафф, а на 61-й перевес гостей закрепил Дэн Бёрн - 0:2.
Протокол игры
|39'Лонгстафф Шон (0:1)
|61'Бёрн Дэн (0:2)
Родак Марек•Тете Кенни•Рим Тим•Диоп Исса71' (Пальинья Жоау (71') •Робинсон Энтони•Рид Харрисон71' (Хименес Рауль (71') •Лукич Саша•Рид Бобби71' (Адарабиойо Олуватосин (71') •Перейра Андреас65' (Кэрни Том (65') •Уилсон Гарри45' (Виллиан Боргес (45') •Родриго Мунис
Дубравка Мартин•Триппьер Киран86' (Крафт Эмиль (86') •Шёр Фабиан• 20'Ботман Свен•Бёрн Дэн•Майли Льюис•Гимараэс Бруно•Лонгстафф Шон•Мёрфи Джейкоб75' (Ливраменто Валентино (75') •Исак Александр•Гордон Энтони
27 января. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
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