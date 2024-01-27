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Англия. Кубок Англии

«Ньюкасл» уверенно прошёл «Фулхэм»

27 Января 2024 • 23:57 Комментировать
Фулхэм
0:2
Ньюкасл
окончен

В четвёртом раунде Кубка Англии «Фулхэм» принимал «Ньюкасл». Лондонцы имели небольшой перевес по всем параметрам, кроме точности ударов по воротам и, главное, голов. На 39-й минуте отличился Шон Лонгстафф, а на 61-й перевес гостей закрепил Дэн Бёрн - 0:2.

Протокол игры  
Фулхэм0:2Ньюкасл
  39'Лонгстафф Шон (0:1)
  61'Бёрн Дэн (0:2)
Родак МарекТете КенниРим ТимДиоп Исса 71' (Пальинья Жоау ( 71') Робинсон ЭнтониРид Харрисон 71' (Хименес Рауль ( 71') Лукич СашаРид Бобби 71' (Адарабиойо Олуватосин ( 71') Перейра Андреас 65' (Кэрни Том ( 65') Уилсон Гарри 45' (Виллиан Боргес ( 45') Родриго Мунис
Запасные: Бенда СтивенКастань ТимотиФрансуа ТайризВинисиус Карлос
Дубравка МартинТриппьер Киран 86' (Крафт Эмиль ( 86') Шёр Фабиан  20'Ботман СвенБёрн ДэнМайли ЛьюисГимараэс БруноЛонгстафф ШонМёрфи Джейкоб 75' (Ливраменто Валентино ( 75') Исак АлександрГордон Энтони
Запасные: Мерфи АлексРитчи МэттКариус ЛорисTravis HearnesХолл ЛьюисДамметт ПолПаркинсон Бен
27 января. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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