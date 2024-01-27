​Роб Эдвардс: «Верим, что можем побеждать везде»

Новичок и аутсайдер английской Премьер-лиги, «Лутон», неожиданно выиграл в Кубке Англии на поле набравшего ход «Эвертона». И теперь наставник «Лутона» Роб Эдвардс полон оптимизма - он верит, что его команда сможет выигрывать везде и у всех.

- Теперь мы верим, что побеждать можно везде. Была уверенность в себе и перед началом матча, хотя временами, во время игры, мы действовали чуть глуповато. Но мы очень ценим стандартные положения и делаем на них ставку, - цитирует слова Эдвардса BBC Sport.

Уже во вторник «Лутону» предстоит сыграть в чемпионате с «Брайтоном» в рамках двадцать второго тура АПЛ.