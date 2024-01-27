​Мареска: «Не учите Варди забивать»

Английский «Лестер» пробился в следующий раунд Кубка Англии, переиграв со счетом 3:0 «Бирмингем». Первый гол в матче забил неувядающий Джейми Варди, герой чемпионской кампании 2015/2016. Итальянский наставник «Лестера» Энцо Мареска прокомментировал его успех.

- Не стоит учить Варди, как забивать голы. Он делал это всю свою жизнь. Красивый гол, прекрасная передача Олбрайтона. Он тоже провел отличный матч. Я рад за всех игроков, но за тех, кто здесь уже долгие годы - особенно, - цитирует слова Марески BBC Sport.

Напомним, что Джейми Варди выступает за свой нынешний клуб с 2012 года.