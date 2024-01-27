Хет-трик Жоао Педро вывел «Брайтон» в следующий раунд Кубка

В Кубке Англии «Шеффилд Юнайтед» и «Брайтон» провели результативный матч. Гости почти все время контролировали мяч и в середине первого тайма вели с запасом в два гола после ударов Факундо Буонанотте с игры и Жоао Педро с пенальти. Перед уходом на перерыв противник сравнял счет, отличились Густаво Хамер и Вильям Осула. Во втором тайме Педро оформил дубль с 11-метровой отметки, а вскоре забил и с игры - 2:4. На 90-й минуте Данни Уэлбек поставил точку. «Брайтон» идет дальше.