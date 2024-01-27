Хет-трик Жоао Педро вывел «Брайтон» в следующий раунд Кубка

В Кубке Англии «Шеффилд Юнайтед» и «Брайтон» провели результативный матч. Гости почти все время контролировали мяч и в середине первого тайма вели с запасом в два гола после ударов Факундо Буонанотте с игры и Жоао Педро с пенальти. Перед уходом на перерыв противник сравнял счет, отличились Густаво Хамер и Вильям Осула. Во втором тайме Педро оформил дубль с 11-метровой отметки, а вскоре забил и с игры - 2:4. На 90-й минуте Данни Уэлбек поставил точку. «Брайтон» идет дальше.
Протокол игры
|14'Буонанотте Факундо (0:1)
|29'Педро Жоао (0:2)
|(1:2) Хамер Густаво44'
|(2:2) Осула Вильям45'
|52'Педро Жоао (2:3)
67' Педро Жоао (2:4)
90' Уэлбек Данни (2:5)
Грбич Иво•Богл Джейден•Ахмедходжич Анел•Трасти Остон•Норрингтон-Дэвис Рис56' (Ларуси Яссер (56') •Хамер Густаво 45'76' (Винисиус Соуза (76') •Норвуд Оливер• 10'Осборн Бен64' (Брукс Эндри (64') •Бреретон Бен63' (Макбарни Оливер (63') •Осула Вильям63' (Макати Джон (63') •Арчер Камерон
Запасные: Робинсон Джек•Слимане Анис•Фодеринхэм Уэсли•Серики Феми
Вербрюгген Барт•Ван Хекке Ян-Поль•Уэбстер Адам• 55'Роша Игор II62' (Уэлбек Данни (62') •Хиншелвуд Джек72' (Лемпти Тарик (72') •Гросс Паскаль•Гилмор Билли84' (Балеба Карлос (84') •Эступиньян Первис•Буонанотте Факундо72' (Лаллана Адам (72') •Фергюсон Эван62' (Данк Льюис (62') •Педро Жоао
27 января. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).
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