«Лутон Таун» дожал «Эвертон» в компенсированное время

«Эвертон» и «Лутон Таун» сражались в матче 1/16 финала Кубка Англии. Гости повели в конце первого тайма, когда Виталий Миколенко последним коснулся мяча после удара Алфи Доти. После перерыва Джек Харрисон отыграл перевес противника - 1:1. В целом равная игра, но на шестой компенсированной минуте Коули Вудроу вырвал победу для гостей.