«Лутон Таун» дожал «Эвертон» в компенсированное время

«Эвертон» и «Лутон Таун» сражались в матче 1/16 финала Кубка Англии. Гости повели в конце первого тайма, когда Виталий Миколенко последним коснулся мяча после удара Алфи Доти. После перерыва Джек Харрисон отыграл перевес противника - 1:1. В целом равная игра, но на шестой компенсированной минуте Коули Вудроу вырвал победу для гостей.
Протокол игры
|39'Миколенко Виталий (0:1)
|(1:1) Харрисон Джек55'
|90'Вудроу Коули (1:2)
Виржиния Жоау•Паттерсон Нэйтан•Тарковски Джеймс•Брэнтуэйт Джерред•Миколенко Виталий•Харрисон Джек•Онана Амаду•Гарнер Джеймс•Макнил Дуайт78' (Чермити Юссеф (78') • 90'Гомеш Бету•Калверт-Льюин Доминик78' (Данджума Арно (78')
Крул Тим•Бурк Рис• 90'Менги Теден•Бэлл Амари•Огбене Чидози•Доти Алфи76' (Джонсон Йосеф (76') •Самби Локонга Альберт-Мбойо66' (Раддок Пелли (66') •Баркли Росс76' (Берри Люк (76') •Таунсенд Андрос66' (Вудроу Коули (66') •Адебайо Элайджа66' (Чон Тахит (66') •Моррис Карлтон
Запасные: Поттс Даниэль•Камински Томас•Ши Джеймс•Нельсон Зак
27 января. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
Бан пользователя