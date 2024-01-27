​Клуб шестого дивизиона сенсационно выбил «Ипсвич» из Кубка Англии

В субботу в рамках четвёртого раунда Кубка Англии играли «Ипсвич» и «Мейдстон Юнайтед». Хозяева поля были явными фаворитами встречи, ведь они представляют Чемпионшип, где, на минуточку, занимают второе текущее место в турнирной таблице. «Мейдстон», в свою очередь, выступает лишь в шестом по рангу дивизионе Англии.

В Кубке Англии нередко случаются сенсации, и этот матч стал тому доказательством. «Мейдстон Юнайтед» смог добиться победы со счётом 2:1, причём на выезде. Клуб шестого дивизиона прошёл дальше, а «Ипсвич» теперь сосредоточится на решении задачи по ходу в Премьер-лигу.