​Клуб шестого дивизиона сенсационно выбил «Ипсвич» из Кубка Англии

В субботу в рамках четвёртого раунда Кубка Англии играли «Ипсвич» и «Мейдстон Юнайтед». Хозяева поля были явными фаворитами встречи, ведь они представляют Чемпионшип, где, на минуточку, занимают второе текущее место в турнирной таблице. «Мейдстон», в свою очередь, выступает лишь в шестом по рангу дивизионе Англии.
В Кубке Англии нередко случаются сенсации, и этот матч стал тому доказательством. «Мейдстон Юнайтед» смог добиться победы со счётом 2:1, причём на выезде. Клуб шестого дивизиона прошёл дальше, а «Ипсвич» теперь сосредоточится на решении задачи по ходу в Премьер-лигу.
Протокол игры
|43'Рейнольдс Ламар (0:1)
|(1:1) Сармиенто Джереми56'
|66'Корн Сэм (1:2)
Уолтон Кристиан•Туанзебе Аксел•Болл Доминик57' (Дэвис Лейф (57') •Эдмундсон Джордж• 76'Хамфриз Кэмерон57' (Чаплин Конор (57') •Морси Сэм•Тейлор Джек•Хатчинсон Омари68' (Бёрнс Уэс (68') •Алуко Соне57' (Кларк Гарри (57') •Сармиенто Джереми69' (Буабо Жерар (69') •Бродхед Нейтан
Запасные: Вулфенден Люк•Харнесс Маркус•Сликер Киран•Трэвис Льюис
Каваньяри Лукас•Фаулер Джордж•Боун Сэм74' (Курт Райли (74') •Аппиа Пол•Хойт Гэвин• 58'Куприяну Гарри•Беркли-Аджепонг Джейкоб63' (Гурунг Бивеш (63') •Соул Лайам59' (Гринидж Рейсс (59') •Корн Сэм•Рейнольдс Ламар74' (Яндоло Перри (74') •Manny Duku2
Запасные: Эзеннолим Чибуике• 43'Смит Сэм•Эрл Харли
27 января. Стадион "Портман Роад" (Ипсвич).
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