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Англия. Кубок Англии

​Клуб шестого дивизиона сенсационно выбил «Ипсвич» из Кубка Англии

27 Января 2024 • 17:50 Комментировать
Ипсвич
1:2
Мейдстон Юнайтед
окончен

В субботу в рамках четвёртого раунда Кубка Англии играли «Ипсвич» и «Мейдстон Юнайтед». Хозяева поля были явными фаворитами встречи, ведь они представляют Чемпионшип, где, на минуточку, занимают второе текущее место в турнирной таблице. «Мейдстон», в свою очередь, выступает лишь в шестом по рангу дивизионе Англии.

В Кубке Англии нередко случаются сенсации, и этот матч стал тому доказательством. «Мейдстон Юнайтед» смог добиться победы со счётом 2:1, причём на выезде. Клуб шестого дивизиона прошёл дальше, а «Ипсвич» теперь сосредоточится на решении задачи по ходу в Премьер-лигу.

Протокол игры  
Ипсвич1:2Мейдстон Юнайтед
  43'Рейнольдс Ламар (0:1)
(1:1) Сармиенто Джереми56'  
  66'Корн Сэм (1:2)
Уолтон КристианТуанзебе АкселБолл Доминик 57' (Дэвис Лейф ( 57') Эдмундсон Джордж  76'Хамфриз Кэмерон 57' (Чаплин Конор ( 57') Морси СэмТейлор ДжекХатчинсон Омари 68' (Бёрнс Уэс ( 68') Алуко Соне 57' (Кларк Гарри ( 57') Сармиенто Джереми 69' (Буабо Жерар ( 69') Бродхед Нейтан
Запасные: Вулфенден ЛюкХарнесс МаркусСликер КиранТрэвис Льюис
Каваньяри ЛукасФаулер ДжорджБоун Сэм 74' (Курт Райли ( 74') Аппиа ПолХойт Гэвин  58'Куприяну ГарриБеркли-Аджепонг Джейкоб 63' (Гурунг Бивеш ( 63') Соул Лайам 59' (Гринидж Рейсс ( 59') Корн СэмРейнольдс Ламар 74' (Яндоло Перри ( 74') Manny Duku2
Запасные: Эзеннолим Чибуике  43'Смит СэмЭрл Харли
27 января. Стадион "Портман Роад" (Ипсвич).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ипсвич Мейдстон Юнайтед

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Бесплатный прогноз и ставка на матч Ипсвич — Мэйдстоун Кубка Англии — 27 января 2024
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