Тен Хаг сообщил, что вратарь Байындыр дебютирует за «Манчестер Юнайтед» в кубковом матче

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил, что турецкий вратарь Алтай Байындыр дебютирует в составе манкунианцев в матче Кубка Англии против «Ньюпорта».

«Он будет в воротах. Он ждёт своего шанса. Алтай играл в крупном клубе в Турции под сильным давлением. Он знает, как с ним справиться, и мы в нём уверены», — цитирует тен Хага Daily Mail.

Напомним, Байындыр перешёл в «Манчестер Юнайтед» в сентябре прошлого года из «Фенербахче». В составе «красных дьяволов» 25-летний футболист пока не провёл ни одного официального матча.

Матч «Ньюпорт» — «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 28 января. Начало — в 19:30 по московскому времени.