​«Тоттенхэм» не забил в матче впервые с марта 2023 года

В матче Кубка Англии «Тоттенхэм» уступил «Манчестер Сити», при этом поражение подопечных Анге Постекоглу оказалось сухим - они не смогли забить. Удивительно, но такое с «Тоттенхэмом» случилось впервые с марта прошлого года, тогда это было в матче против «Милана» в 1/8 финала Лиги чемпионов. После этого во всех своих матчах, во всех возможных турнирах, забивал хотя бы один гол за матч. И вот, сейчас серия, которая продлилась целых тридцать пять матчей, прервалась.

В своем следующем матче «Тоттенхэм» в рамках чемпионата Англии сразится с «Брентфордом», это случится в последний день января.