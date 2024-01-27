Давид Вагнер: «Я не удивился, когда Клопп сообщил мне об уходе из «Ливерпуля»

Главный тренер «Норвича» Давид Вагнер рассказал, что думает о решении Юргена Клоппа покинуть «Ливерпуль».

Рулевой мерсисайдцев объявил, что покинет свой пост после завершения сезона, как раз в преддверии матча Кубка Англии против «Норвича», который состоится в воскресенье. Наставник «канареек» – давний знакомый Клоппа, поэтому узнал обо всём раньше остальных.

«Я не был удивлён, когда он сказал мне об этом. Я рад, что Юрген сделал заявление, поскольку знаю, насколько трудно ему далось это решение. Это также говорит о его смелости и сильном характере. Только он знает, что для него будет лучше.

Всем нам известно, насколько утомительной и сложной может быть работа тренера. Уверен, Клопп отлично проведёт свободное время», – заявил на пресс-конференции Давид Вагнер.