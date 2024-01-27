Гвардиола оценил игру «Манчестер Сити» в матче против «Тоттенхэма»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что его команда провела отличный матч против «Тоттенхэма» (1:0).

«Горожане» добыли путёвку в следующий раунд Кубка Англии благодаря голу Натана Аке, забитому на 88-й минуте.

«Заслуженно ли мы выиграли? Думаю, что да, но в футболе главное – голы. В наших предыдущих матчах здесь всё было не так хорошо. Конечно, мы очень рады, что наконец-то обыграли «Тоттенхэм» на выезде, наконец-то смогли забить здесь и прошли в следующий раунд. Мы – действующие победители турнира, и сейчас можно сказать, что мы достойно защищаем титул.

Команда сыграла невероятно, на высшем уровне. Эти игроки в очередной раз показали, почему они так успешны», – сказал в послематчевом интервью Гвардиола.