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Англия. Кубок Англии

Почеттино прокомментировал травму Колвилла

27 Января 2024 • 03:17 Комментировать
Челси
0:0
Астон Вилла

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино поведал о проблемах защитника Леви Колвилла.

20-летний футболист попал в стартовый состав «синих» на матч Кубка Англии против «Астон Виллы», но выбыл из заявки, почувствовав дискомфорт на предматчевой разминке.

«Не думаю, что состояние Колвилла так уж плохо. Это небольшая проблема. Мы полагали, что он, возможно, не готов выйти в старте, но затем он решил, что сможет сыграть, однако перед игрой всё же почувствовал дискомфорт. Надеюсь, он сможет приступить к тренировкам завтра или послезавтра», – приводит журналист Низаар Кинселла слова Почеттино из послематчевого интервью.

Встреча «Челси» – «Астон Вилла» завершилась нулевой ничьей.

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