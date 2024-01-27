Почеттино – о ничьей с «Астон Виллой»: «Челси» доминировал, но энергии не хватило»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мыслями после матча Кубка Англии против «Астон Виллы» (0:0).

Команды так и не поразили ворота друг друга, поэтому проведут переигровку уже на поле «вилланов».

«Думаю, это была хорошая игра, и мы доминировали в начале, но во втором тайме – особенно после 70-й минуты – стала сказываться нехватка энергии, ведь мы играли три дня назад. Будучи свежими, мы были лучшей командой на поле. Конечно, мы хотели победить, но были недостаточно хладнокровны.

Теперь предстоит подумать о переигровке. Нужно двигаться дальше и постараться набраться сил к следующему матчу», – высказался в интервью BBC Sport Почеттино.