Постекоглу: «Очень тяжёлый матч, «Манчестер Сити» был лучше»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал поражение своей команды от «Манчестер Сити» (0:1).

«Горожане» взяли верх в гостевом матче Кубка Англии благодаря голу Натана Аке на 88-й минуте. Для «Манчестер Сити» это первая выездная победа над «Тоттенхэмом» с 2018 года.

«Очень тяжёлый матч против топ-команды. Мы усердно работали, чтобы остаться в игре, но пропустили в самом конце. Соперник действительно был лучше.

Иногда, когда играешь против «Манчестер Сити», приходится страдать. Сегодня мы много работали, по большей части достойно защищаясь, но это было слишком трудное испытание», – заявил в интервью ITV Постекоглу.