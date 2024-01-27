«Манчестер Сити» прервал безголевую серию на стадионе «Тоттенхэма» – потребовалось 102 удара

«Манчестер Сити» отпраздновал долгожданный гол в выездном матче против «Тоттенхэма».

«Горожане» поразили ворота «шпор» на 88-й минуте сегодняшнего поединка Кубка Англии – автором гола стал защитник Натан Аке. Этот мяч остался единственным во встрече и принёс коллективу Хосепа Гвардиолы путёвку в следующий раунд.

Как отмечает Opta, «Манчестер Сити» забил «Тоттенхэму» на выезде впервые за шесть матчей. Чтобы наконец-то поразить ворота лондонцев, команде потребовалось нанести 102 удара.

Свой предыдущий гол в гостевом поединке со «шпорами» действующие чемпионы Англии провели в октябре 2018 года – тогда отличился Рияд Марез.