«Манчестер Сити» проснулся с выходом Де Брёйне и выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии

«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» сошлись в рамках Кубка Англии по футболу. Матч 1/16 финала состоялся 26 января на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

Центральной афишей 1/16 финала Кубка Англии стал матч в Лондоне. На довольно ранней стадии турнира жребий свёл «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» - оба клуба не собирались жертвовать кубком, оба клуба намерены всерьёз побороться за трофей. Правда, атакующие амбиции «шпор» снижало отсутствие Сона, покоряющего Кубок Азии. А вот у «Сити» напротив в нападении теперь полный порядок – восстановились Эрлинг Холанн и Кевин Де Брёйне.

Правда, никем из них Гвардиола рисковать не стал. Норвежца не оказалось даже в заявке, а бельгиец остался на скамейке запасных. Зато в старте появился молодой норвежец Бобб, видимо, так Гвардиола хотел немного уравновесить ситуацию с отсутствием Сона и Мэддисона (тоже был на лавке) у «Тоттенхэма». И такие полурезервные составы футбол тоже выдали половинчатый. Скорости невысокие, атаки неспешные.

И ничем бы не запомнился первый тайм, прошедший с небольшим территориальным преимуществом «Сити», если бы не вышеупомянутый норвежец Бобб. Именно он чётко сыграл на добивании после удара Фодена и сейва Викарио. Оскар вогнал мяч в сетку с пары метров, но тут же услышал свисток – зафиксирован офсайд. Долго затем смотрели повтор, спорили, но в итоге арбитр своего решения не изменил. А дальше всё – загрустили на бровке оба тренера и болельщики, на поле практически ничего не происходило.

Второй тайм тоже начался с активности Бобба. Теперь уже Оскар выступил ассистентом, мягко закинув мяч на Алвьареса. Хулиан бил метров с десяти, но подставился защитник, организовавший всего лишь угловой удар. У «Тоттенхэма» нашёлся ответ через пять минут: Вернер выдумал разрезающую передачу через центр, Джонсон вывалился на Ортегу и пытался того перекинуть, но голкипер «Сити» разобрался в ситуации, смахнув мяч в сторону.

На последнюю треть матча Гвардиола выпустил Де Брёйне и Доку, чтобы хоть как-то ситуацию взбодрить, но игра просто никак не хотела разгораться. Более того, ушли с поля Бобб и Альвареса, из-за чего активность «Сити» даже поуменьшилась. А «Тоттенхэм» под легоньким давлением «горожан» рисковать не хотел. Хозяева ждали свой шанс на контратаках, но будто бы не расстраивались и нулевой ничьей, которая вела к переигровке.

Но её «Манчестер Сити» не допустил. За 10 минут до конца «горожане» навалились серьёзно, всё-таки забрав победу. После удачного прессинга Фодена обязан был забивать ещё Де Брёйне, но каким-то чудом не попал в створ с восьми метров. А победный гол записал ан свой счёт Аке, который замкнул дальнюю штангу после подачи Кевина от угла поля – 0:1. Долго спорили футболисты «Тоттенхэма», ведь Диаш мешал Викарио сыграть на выходе, но арбитр своего решения не изменил.

«Манчестер Сити» минимально побеждает в Лондоне и выбивает «Тоттенхэм» из Кубка Англии.