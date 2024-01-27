«Бристоль Сити» и «Ноттингем Форест» не порадовали голами и проведут переигровку

Поединок 1/16 финала Кубка Англии между «Бристоль Сити» и «Ноттингем Форест» получился боевым и с небольшим количеством хороших моментов. У хозяев поля был большой перевес по угловым, но все удары шли мимо ворот. Представитель Премьер-лиги завершал атаки чуть точнее, но всего дважды заставил голкипера вступить в игру. Нулевая ничья - закономерный результат встречи. Командам придется провести еще один матч за выход в 1/8 финала.
Протокол игры
О'Лири Макс•Теннер Джордж•Винер Зак•Дикки Роберт•Маккрори Росс67' (Белл Сэм (67') •Принг Кэмерон• 20'Гарднер-Хикман Тэйлор• 90'Джеймс Мэтти• 40'Найт Джейсон•Мехмети Анис77' (Корник Харри (77') •Конуэй Томми77' (Уэллс Наки (77')
Тёрнер Мэтт•Монтьель Гонсало•Омобамиделе Эндрю•Мурильо Джейсон•Тавареш Нуну64' (Тоффоло Харри (64') •Данило Ларанжера•Мангаля Орель•Домингес Николас 34'46' (Уильямс Неко (46') •Йейтс Райан 30'46' (Гиббс-Уайт Морган (46') •Хадсон-Одои Каллум•Вуд Крис
26 января. Стадион "Эштон Гейт" (Бристоль).
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