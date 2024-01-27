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Англия. Кубок Англии

«Бристоль Сити» и «Ноттингем Форест» не порадовали голами и проведут переигровку

27 Января 2024 • 00:40 Комментировать
Бристоль Сити
0:0
Ноттингем Форест
окончен

Поединок 1/16 финала Кубка Англии между «Бристоль Сити» и «Ноттингем Форест» получился боевым и с небольшим количеством хороших моментов. У хозяев поля был большой перевес по угловым, но все удары шли мимо ворот. Представитель Премьер-лиги завершал атаки чуть точнее, но всего дважды заставил голкипера вступить в игру. Нулевая ничья - закономерный результат встречи. Командам придется провести еще один матч за выход в 1/8 финала.

Протокол игры  
Бристоль Сити0:0Ноттингем Форест
О'Лири МаксТеннер ДжорджВинер ЗакДикки РобертМаккрори Росс 67' (Белл Сэм ( 67') Принг Кэмерон  20'Гарднер-Хикман Тэйлор  90'Джеймс Мэтти  40'Найт ДжейсонМехмети Анис 77' (Корник Харри ( 77') Конуэй Томми 77' (Уэллс Наки ( 77')
Запасные: Нельсон РэйквонНайт-Лебель ДжеймиTommy BackwellКинг ЭндиРобертс ХэйдонБаич Стефан
Тёрнер МэттМонтьель ГонсалоОмобамиделе ЭндрюМурильо ДжейсонТавареш Нуну 64' (Тоффоло Харри ( 64') Данило ЛаранжераМангаля ОрельДомингес Николас  34' 46' (Уильямс Неко ( 46') Йейтс Райан  30' 46' (Гиббс-Уайт Морган ( 46') Хадсон-Одои КаллумВуд Крис
Запасные: Уорролл ДжоМаккена СкоттОсонг ДетлефВлаходимос ОдиссеасГарднер ДжоуиАгилера Брэндон
26 января. Стадион "Эштон Гейт" (Бристоль).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бристоль Сити Ноттингем Форест

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