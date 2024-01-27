«Бристоль Сити» и «Ноттингем Форест» не порадовали голами и проведут переигровку

Поединок 1/16 финала Кубка Англии между «Бристоль Сити» и «Ноттингем Форест» получился боевым и с небольшим количеством хороших моментов. У хозяев поля был большой перевес по угловым, но все удары шли мимо ворот. Представитель Премьер-лиги завершал атаки чуть точнее, но всего дважды заставил голкипера вступить в игру. Нулевая ничья - закономерный результат встречи. Командам придется провести еще один матч за выход в 1/8 финала.