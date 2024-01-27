Ещё один матч в плотный график: «Астон Вилла» и «Челси» голов друг другу не забили, устроившись на переигровку

«Астон Вилла» и «Челси» сошлись в рамках Кубка Англии по футболу. Матч 1/16 финала состоялся 26 января на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Больше недели отдыхала «Астон Вилла» после последнего матча в АПЛ. Было время подготовиться к Кубку Англии и настроиться на серьёзного соперника. Причём, «более серьёзный» соперник достался как раз именитому «Челси» - «Астон Вилла» Уная Эмери делит второе место в АПЛ с «Арсеналом» и «Манчестер Сити», а лондонцы барахтаются в середине турнирной таблицы. Правда, за последние шесть игр они выиграли пять раз и ещё пробились в финал Кубка английской лиги.

Оба тренеры выпустили максимально боевой состав, началась игра резво. На десятой уже минуте Макгинн хитро разыграл штрафной удар с Морено, испанец навесил на голову Тилемансу, но Юри неуклюжим тычком переиграть Петровича не смог. С этого же углового пришёл розыгрыш и плотный удар Муссы Диаби. Рикошетом от Алфи Гилкриста мяч достался Дугласу Луису, пробившему уже по пустым воротам.

Вроде бы счёт открыт, но нет. Арбитры усмотрели игру рукой у бразильского полузащитника, что и подтвердил повтор. Результативный удар Дугласа Луиса не засчитан, зато «Челси» разбужен. Моментально «синие» вперёд рванули и уравновесили ситуацию двумя опаснейшими моментами. Сначала Палмер после заброса Энцо подключил Мадуэке. Нони ворвался справа и сильно пробил – Мартинес ногой парировал этот удар.

Следом грубую ошибку допустил Ленгле. Поперечную передачу француза перехватил Палмер, тут же вывалился на Мартинеса, но опять же не переиграл аргентинского голкипера. Затем ещё серию плотных ударов со средней дистанции выписал «Челси», но за час игрового времени так и не сумел отличиться. «Астон Вилла» же всё больше играла «вторым номером», откровенно отбиваясь.

Однако со временем давление «Челси» ослабело, силы оставили лондонцев, и в конце матча уже «Астон Вилла» смотрелась острее. Олли Уоткинс подкараулили ошибку в поперечных передачах и с линии штрафной площади мощно пробил в ближний угол – спас Петкович. Следом забивать должен был Мэтти Кэш. Справа влетел он в штрафную площадь, на замахе убрал Чилуэлла и классно пробил в дальний угол. От вылета из Кубка Англии «Челси» снова спас Петкович.

Вот и всё, на гол команды так и не сообразили, устроившись на переигровку. Ещё одни матч в своём плотном графике получили «Челси» и «Астон Вилла».