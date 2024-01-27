«Тоттенхэм» впервые за четыре года не нанёс ни одного удара в первом тайме домашнего матча

«Тоттенхэм» ни разу не пробил по воротам «Манчестер Сити» за весь первый тайм кубкового матча.

Команды ушли на перерыв при счёте 0:0, однако «горожане» предприняли десять попыток поразить ворота в первой 45-минутке, а «шпоры» не сделали этого ни разу. По данным Opta, это первый за четыре года случай, когда «Тоттенхэм» не нанёс ни одного удара в первом тайме домашнего матча любого турнира.

В последний раз такое происходило в феврале 2020 года – тогда соперником лондонцев также был «Манчестер Сити», и та встреча, что примечательно, завершилась победой «Тоттенхэма» (2:0).

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