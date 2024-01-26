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Хау признал, что Жоэлинтон может покинуть «Ньюкасл» летом

26 Января 2024 • 22:38 Комментировать
Фулхэм
...
Ньюкасл
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Через 22 ч. 9 мин.

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о будущем полузащитника Жоэлинтона.

Действующий контракт бразильца истекает летом 2025 года. 27-летний игрок не торопится подписывать новое соглашение, и рулевой «сорок» признал, что это может стать причиной скорой продажи хавбека.

«До истечение контракта Жоэлинтона остаётся 18 месяцев, что ставит клуб в невыгодное положение. Существует серьёзная вероятность того, что он будет продан грядущим летом, если не подпишет новый долгосрочный контракт. Такова реальность», – заявил Хау на пресс-конференции в преддверии матча Кубка Англии против «Фулхэма», который состоится в субботу.

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Ньюкасл Эдди Хау Жоэлинтон трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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ФУЛХЭМ НЬЮКАСЛ
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