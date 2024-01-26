«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» объявили составы на кубковую битву

В пятницу вечером в четвёртом раунде Кубка Англии пройдёт большой матч – сразятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

Наставник «Тоттенхэма» Анге Постекоглу включил таких игроков в стартовый состав: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоги, Хёйбьерг, Бентанкур, Кулушевски, Джонсон, Ришарлисон, Вернер.

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, в свою очередь, сделал ставку на следующих футболистов: Ортега, Уокер, Диаш, Аке, Гвардиол, Родри, Ковачич, Бернарду Силва, Фоден, Бобб, Альварес.

Матч «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.