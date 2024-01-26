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Палмер и Стерлинг – в старте «Челси» на матч с «Астон Виллой»

26 Января 2024 • 21:56 Комментировать
Челси
...
Астон Вилла
1 2.10 X 3.85 2 3.35
Через 0 ч. 39 мин.

Лондонский «Челси» за час до матча с «Астон Виллой» в 1/16 Кубка Англии огласил свой состав на игру. Выглядит он следующим образом:

Петрович, Дисаси, Тьяго Силва, Бадьяшиль, Колвилл, Кайседо, Галлахер (к), Энцо Фернандес, Мадуэке, Палмер, Стерлинг.

Напомним, что впереди у «Челси» финал Кубка лиги с «Ливерпулем». А на стадии 1/32 финала Кубка Англии лондонцы расправились дома с клубом «Престон Норт Энд» (4:0).

Текстовую трансляцию грядущей игры «синих» и «вилланов» проведёт наш портал. До начала матча остаётся менее одного часа. Отметим, что три последних матча «Астон Вилла» во всех турнирах обыгрывает «Челси». Притом, лондонцы даже не могут забить оппонентам из Бирмингема.

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Евро-Футбол.Ру,
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ЧЕЛСИ АСТОН ВИЛЛА
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