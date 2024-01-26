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Гвардиола: «Никогда не понимал, почему «Тоттенхэм» не добирается до решающих стадий турниров»

26 Января 2024 • 03:03 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
1 4.50 X 4.40 2 1.70
Через 19 ч. 1 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что «Тоттенхэм» мог добиться большего за последние годы.

В пятницу «горожане» проведут выездной матч против «шпор» в рамках Кубка Англии. Встреча начнётся в 23:00 по московскому времени.

«С момента прихода Маурисио Почеттино «Тоттенхэм» всегда был отличной командой с исключительными игроками. Я никогда не понимал, почему они не добираются до решающих стадий турниров. Фантастический клуб с великой историей, хорошим стадионом, потрясающими игроками...», – заявил в преддверии матча Гвардиола, цитируемый английскими СМИ.

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