Гвардиола: «Никогда не понимал, почему «Тоттенхэм» не добирается до решающих стадий турниров»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что «Тоттенхэм» мог добиться большего за последние годы.

В пятницу «горожане» проведут выездной матч против «шпор» в рамках Кубка Англии. Встреча начнётся в 23:00 по московскому времени.

«С момента прихода Маурисио Почеттино «Тоттенхэм» всегда был отличной командой с исключительными игроками. Я никогда не понимал, почему они не добираются до решающих стадий турниров. Фантастический клуб с великой историей, хорошим стадионом, потрясающими игроками...», – заявил в преддверии матча Гвардиола, цитируемый английскими СМИ.