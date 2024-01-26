​Брукс: «Хочу быть готовым к Евро-2024»

Английский «Борнмут» уничтожил «Суонси», забив тому пять безответных мячей еще в первом тайме кубкового матча. Игроком матча, по иронии судьбы, также был признал валлиец - капитан «Борнмута» Дэвид Брукс. В послематчевом интервью он признал, что старается ради участия в чемпионате Европы предстоящим летом.

- Стараюсь сделать все возможное, когда появляется возможность сыграть, появляются шансы. Сегодня был именно такой вечер. Я хочу быть наилучшим образом подготовленным к марту, когда сборная Уэльса сыграет стыковые матчи и, возможно, пробьется на чемпионат Европы, - цитирует слова капитана «Борнмута» BBC Sport.