Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок Англии

​Скотт: «Мы были исключительно хороши»

26 Января 2024 • 02:14 Комментировать
Борнмут
5:0
Суонси

Английский «Борнмут» уничтожил «Суонси» и пробился в следующий раунд Кубка Англии. Автор гола Алекс Скотт прокомментировал события прошедшей игры. По его словам, команда достойно отыгралась за не самый удачный первый матч:

- Мы не были на высоте в первом матче, но сейчас вернулись самым эффектным образомю Мы были исключительно хороши, особенно в первом тайме. Когда такие ребята, как Дэвид Брукс, выкладывают вам мяч прямо на ногу, вы не имеете права промазать. Мы постарались выдать хороший старт матча - и думаю, 5:0 после первого тайма вполне убедительны, - цитирует слова нападающего «Борнмута» BBC Sport.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Борнмут Алекс Скотт

Новости по матчу

Сегодня, 26 Января
02:14
​Скотт: «Мы были исключительно хороши»
24 Января
21:38
Ставка и прогноз на матч Борнмут — Суонси Кубка Англии — 25 января 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» предложит «Баварии» своего игрока в обмен на Дэвиса Холанн или Мбаппе: Капелло выбрал нападающего для «Реала» «Бавария» решила судьбу Тухеля ​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» готовит чистку состава - названа первая жертва Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» защитника «Барселоны» Оуэн назвал игрока «Ливерпуля», способного заменить Салаха в будущем ​В прессу просочились записи переговоров ВАР на матче «Реал» - «Альмерия» - Федерация сделала заявление Капелло назвал главную проблему Хави в «Барселоне» Ферран Торрес назвал пять любимых нападающих Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии «Реал» перед финальным свистком вырвал победу у проваливающей сезон «Альмерии» ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу
Спортивные новости
Чесноков: Матчи Медведева со Зверевым - это всегда триллер с убийствами, кровью, вампирами и прочим Соболенко в двух сетах переиграла Гауфф и пробилась в финал Australian Open «Колорадо» разгромил «Вашингтон», Овечкин сделал ассист «Локомотив» неожиданно уступил дома «Сочи» в КХЛ Зверев победил Алькараса и сыграет с Медведевым в полуфинале Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Борнмут Борнмут
Суонси Суонси
5
0
1.30 5.90 10.50
Видео
26.01.24 в 22:45
Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей
Ковентри Ковентри
2.50 3.55 2.70
Видео
26.01.24 в 22:45
Челси Челси
Астон Вилла Астон Вилла
2.19 3.45 3.30
Видео
26.01.24 в 22:45
Бристоль Сити Бристоль Сити
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
3.35 3.50 2.15
Видео
26.01.24 в 23:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Манчестер Сити Манчестер Сити
4.20 3.80 1.82
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Января
03:03 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола: «Никогда не понимал, почему «Тоттенхэм» не добирается до решающих стадий турниров»
02:28 · Англия. Кубок Англии
​Брукс: «Хочу быть готовым к Евро-2024»
02:14 · Англия. Кубок Англии
​Скотт: «Мы были исключительно хороши»
01:46 · Англия. Кубок Англии
Постекоглу: «Мэддисон так хорош на тренировках, будто травмы и не было»
25 Января
19:33 · Англия. Кубок Англии
Стало известно, сыграет ли Аканджи с «Тоттенхэмом»
19:27 · Англия. Кубок Англии
Стоунс и Эдерсон смогут сыграть против «Тоттенхэма»
19:19 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола рассказал, готов ли Холанн сыграть с «Тоттенхэмом»
19:09 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола: «Тоттенхэм» лучше нас»
16:45 · Англия. Кубок Англии
Почеттино — об «Астон Вилле»: «Уверенная команда с чёткими идеями»
24 Января
12:52 · Англия. Премьер-лига
Чилуэлл: «Важно, чтобы Палмер помог нам и в пятницу, нас ждёт очередной важнейший матч»
12:24 · Англия. Кубок Англии
Холанн намекнул на своё возвращение перед матчем с «Тоттенхэмом»
23 Января
20:13 · Англия. Кубок Англии
​Магуайр и Шоу снова тренируются с «Манчестер Юнайтед»
03:28 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда сможет сыграть Холанн
18 Января
16:04 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда Мэддисон вернётся на поле
01:30 · Англия. Кубок Англии
«Ноттингем Форест» лишь в овертайме вырвал победу над «Блэкпулом»
Все новости
Рекомендуем