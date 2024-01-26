​Скотт: «Мы были исключительно хороши»

Английский «Борнмут» уничтожил «Суонси» и пробился в следующий раунд Кубка Англии. Автор гола Алекс Скотт прокомментировал события прошедшей игры. По его словам, команда достойно отыгралась за не самый удачный первый матч:

- Мы не были на высоте в первом матче, но сейчас вернулись самым эффектным образомю Мы были исключительно хороши, особенно в первом тайме. Когда такие ребята, как Дэвид Брукс, выкладывают вам мяч прямо на ногу, вы не имеете права промазать. Мы постарались выдать хороший старт матча - и думаю, 5:0 после первого тайма вполне убедительны, - цитирует слова нападающего «Борнмута» BBC Sport.