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Англия. Кубок Англии

Постекоглу: «Мэддисон так хорош на тренировках, будто травмы и не было»

26 Января 2024 • 01:46 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
1 4.50 X 4.40 2 1.70
Через 20 ч. 37 мин.

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу поделился мыслями о скором возвращении на поле полузащитника Джеймса Мэддисона.

Из-за травмы 27-летний игрок не принимает участия в матчах «шпор» с начала ноября. Недавно стало известно, что англичанин приступил к тренировкам.

«Я не хочу завышать ожидания, говоря о том, что он сходу начнёт показывать свою лучшую игру, но я знаю, чего ждёт от себя сам Мэддерс. Увидев, как он играет на тренировках, вы бы и не догадались, что он так долго отсутствовал. Его качество сразу заметно, физически он тоже выглядит хорошо. Уверен, он из тех, кто сразу захочет наверстать упущенное и произвести впечатление с первых матчей после травмы», – высказался Постекоглу в преддверии матча Кубка Англии против «Манчестер Сити», который состоится в пятницу.

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ТОТТЕНХЭМ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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