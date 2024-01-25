Стало известно, сыграет ли Аканджи с «Тоттенхэмом»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи не сможет принять участие в предстоящем поединке против «Тоттенхэма». Об этом рассказал наставник «горожан» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, швейцарский защитник получил травму в кубковом матче с «Хаддерсфилд Таун» (5:0) и продолжает восстанавливаться.

В сезоне-2023/24 Аканджи появился на поле в 26 матчах с учетом всех турниров и отметился тремя забитыми голами.

«Манчестер Сити» встретится с «Тоттенхэмом» завтра, 26 января. Матч 1/16 финала Кубка Англии пройдет на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» и начнется в 23:00 по московскому времени.