Стоунс и Эдерсон смогут сыграть против «Тоттенхэма»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс и вратарь команды Эдерсон Мораес готовы помочь команде в предстоящей игре с «Тоттенхэмом». Об этом рассказал главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола на предматчевой пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Стоун принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров и получил одну желтую карточку.

На счету Эдерсона 26 выходов на поле, 24 пропущенных гола и девять «сухих» матчей.

Игра 1/16 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» пройдет 26 января. Старт поединка запланирован на 23:00 по столичному времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию матча.