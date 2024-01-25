Гвардиола рассказал, готов ли Холанн сыграть с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о состоянии нападающего команды Эрлинга Холанна перед матчем с «Тоттенхэмом».

Напомним, норвежский форвард пропустил уже полтора месяца из-за травмы.

— Холанн не готов сыграть с «Тоттенхэмом», но он близок к возвращению в строй. Мы хорошо поработали на сборе в Абу-Даби, но Холанн тренировался только последние несколько дней. Его форма далека от идеальной, — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Ранее Холанн опубликовал пост в социальной сети, намекнув на свое скорое возвращение на поле.

Матч 1/16 финала Кубка Англии между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити» пройдет 26 января. Начало встречи запланировано на 23:00 по мск.