Гвардиола: «Тоттенхэм» лучше нас»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался перед кубковым матчем с «Тоттенхэмом».

«Это матч для нас как финал. С «Тоттенхэмом» всегда тяжело играть. Обычно мы хорошо играем против них, но у нас не получается забить. Пока что они лучше нас», — цитирует Гвардиолу журналист Иэн Чизмен.

Встреча 1/16 финала Кубка Англии между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити» состоится завтра, 26 января. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.

Стоит сказать, что последняя очная встреча между командами завершилась со счетом 3:3.