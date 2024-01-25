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Англия. Кубок Англии

Почеттино — об «Астон Вилле»: «Уверенная команда с чёткими идеями»

25 Января 2024 • 16:45 Комментировать
Челси
...
Астон Вилла
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26.01 22:45

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино в преддверии матча 1/16 Кубка Англии против «Астон Виллы» поделился мнением о сопернике.

Почеттино похвалил наставника «Астон Виллы» Унаи Эмери за работу, отметив уверенность и философию команды из Бирмингема.

«Унаи создаёт очень хорошую команду. У них есть хорошие игроки. Они отлично играют и достигают результатов.

Их сильные качества? Стиль игры, философия. Не буду углубляться в тактику, но по ним видно, что они очень уверенная команда с чёткими идеями», — сказал Почеттино на своей пресс-конференции.

Мачт «Челси» — «Астон Вилла» состоится завтра, 26 января, в Лондоне. Начало этой игры запланировано на 22:45 по московскому времени.   

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ЧЕЛСИ АСТОН ВИЛЛА
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