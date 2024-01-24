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Англия. Кубок Англии

Холанн намекнул на своё возвращение перед матчем с «Тоттенхэмом»

24 Января 2024 • 12:24 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
1 5.00 X 4.50 2 1.65
26.01 23:00

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн выложил пост в социальной сети.

Напомним, Холанн получил травму в начале декабря и не принимал участие в матчах.

В преддверии кубкового матча с «Тоттенхэмом» норвежский футболист выложил пост с тренировки на своей страничке в социальной сети. Холанн добавил подпись «О, как я скучал по этому!».

Ранее появилась информация, что нападающий вряд ли успеет восстановиться к игре со «шпорами».

Матч 1/16 финала Кубка Англии между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити» состоится в пятницу, 26 января. Старт поединка запланирован на 23:00 по московскому времени.

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