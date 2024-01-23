​Магуайр и Шоу снова тренируются с «Манчестер Юнайтед»

Защитники «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр и Люк Шоу снова принимают участие в тренировочном процессе. Об этом рассказывает пресс-служба клуба. При этом отмечается, что пока непонятно, смогут ли Магуайр и Шоу сыграть за «красных дьяволов» в ближайшем матче чемпионата Англии.

Стоит сказать, что Магуайр из-за повреждения пропустил примерно полтора месяца, а Шоу – приблизительно месяц.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в воскресенье, 28 января. Команда Эрика тен Хага будет играть против «Ньюпорт Каунти» в Кубке Англии. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.