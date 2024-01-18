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Англия. Кубок Англии

«Ноттингем Форест» лишь в овертайме вырвал победу над «Блэкпулом»

18 Января 2024 • 01:30 Комментировать
Блэкпул
2:3
Ноттингем Форест

В переигровке матча Кубка Англии «Блэкпул» и «Ноттингем Форест» снова сыграли результативно, но не определили победителя по итогам 90 минут. «Лесники» были сильнее в первом тайме благодаря голу Эндрю Омобамиделе, а в первой атаке после перерыва результативно пробил Данило - 0:2. Хозяева отыграли этот перевес, отличились Алби Морган и Кайл Джозеф - 2:2. Лишь на 110-й минуте у гостей получилось вырвать победу, героем эпизода стал Крис Вуд - 2:3.

Протокол игры  
Блэкпул2:3Ноттингем Форест
  16'Омобамиделе Эндрю (0:1)
  46'Данило Ларанжера (0:2)
(1:2) Морган Алби61'  
(2:2) Джозеф Кайл78'  
  110'Вуд Крис (2:3)
Гримшоу Дэниэл 58' (О'Доннелл Ричард ( 58') Коннолли КаллумЭкпитета Марвин  109'Хасбенд Джеймс  89'Лоуренс-Гэбриэл Джордан 106' (Дейл Оуэн ( 106') Норберн Оливер  106'Морган Алби  90'Лайонс ЭндиХэмилтон Си-Джей 71' (Дембеле Карамоко Кадер ( 71') Роудс Джордан 71' (Джозеф Кайл ( 71') Кэри Сонни 71' (Лэйвери Шейн ( 71')
Запасные: Вёрчью МэттьюПеннингтон МэттьюОукли-Бут ТэшенКейси Оливер
Влаходимос ОдиссеасУильямс Неко 103' (Монтьель Гонсало ( 103') Омобамиделе Эндрю 106' (Уорролл Джо ( 106') Мурильо Джейсон  35' 102' (Маккена Скотт ( 102') Тавареш Нуну 86' (Тоффоло Харри ( 86') Данило Ларанжера  90'Мангаля ОрельЙейтс Райан  90'Домингес Николас  90'Хадсон-Одои Каллум 86' (Агилера Брэндон ( 86') Вуд Крис  116'
Запасные: Осонг ДетлефТёрнер МэттГарднер ДжоуиJamie McDonnell
17 января. Стадион "Блумфилд Роуд".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Блэкпул Ноттингем Форест

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