«Ноттингем Форест» лишь в овертайме вырвал победу над «Блэкпулом»

В переигровке матча Кубка Англии «Блэкпул» и «Ноттингем Форест» снова сыграли результативно, но не определили победителя по итогам 90 минут. «Лесники» были сильнее в первом тайме благодаря голу Эндрю Омобамиделе, а в первой атаке после перерыва результативно пробил Данило - 0:2. Хозяева отыграли этот перевес, отличились Алби Морган и Кайл Джозеф - 2:2. Лишь на 110-й минуте у гостей получилось вырвать победу, героем эпизода стал Крис Вуд - 2:3.