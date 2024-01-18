«Ноттингем Форест» лишь в овертайме вырвал победу над «Блэкпулом»

В переигровке матча Кубка Англии «Блэкпул» и «Ноттингем Форест» снова сыграли результативно, но не определили победителя по итогам 90 минут. «Лесники» были сильнее в первом тайме благодаря голу Эндрю Омобамиделе, а в первой атаке после перерыва результативно пробил Данило - 0:2. Хозяева отыграли этот перевес, отличились Алби Морган и Кайл Джозеф - 2:2. Лишь на 110-й минуте у гостей получилось вырвать победу, героем эпизода стал Крис Вуд - 2:3.
Протокол игры
|16'Омобамиделе Эндрю (0:1)
|46'Данило Ларанжера (0:2)
|(1:2) Морган Алби61'
|(2:2) Джозеф Кайл78'
|110'Вуд Крис (2:3)
Гримшоу Дэниэл58' (О'Доннелл Ричард (58') •Коннолли Каллум•Экпитета Марвин• 109'Хасбенд Джеймс• 89'Лоуренс-Гэбриэл Джордан106' (Дейл Оуэн (106') •Норберн Оливер• 106'Морган Алби• 90'Лайонс Энди•Хэмилтон Си-Джей71' (Дембеле Карамоко Кадер (71') •Роудс Джордан71' (Джозеф Кайл (71') •Кэри Сонни71' (Лэйвери Шейн (71')
Влаходимос Одиссеас•Уильямс Неко103' (Монтьель Гонсало (103') •Омобамиделе Эндрю106' (Уорролл Джо (106') •Мурильо Джейсон 35'102' (Маккена Скотт (102') •Тавареш Нуну86' (Тоффоло Харри (86') •Данило Ларанжера• 90'Мангаля Орель•Йейтс Райан• 90'Домингес Николас• 90'Хадсон-Одои Каллум86' (Агилера Брэндон (86') •Вуд Крис 116'
Запасные: Осонг Детлеф•Тёрнер Мэтт•Гарднер Джоуи•Jamie McDonnell
17 января. Стадион "Блумфилд Роуд".
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