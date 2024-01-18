«Эвертон» прошёл «Кристал Пэлас», забив один гол за два матча

«Эвертон» и «Кристал Пэлас» провели второй кубковый матч за две недели. Если в столице Англии голов не было (0:0), то сегодня без результативных ударов никак, всё-таки в переигровке должен быть победитель. Ливерпульцы имели небольшой перевес, правда, в пылу борьбы команды не так часто обостряли впереди. Судьбу поединка решил один результативный удар. На 42-й минуте победу «Эвертону» принес Андре Гомеш - 1:0. «Эвертон» прошёл в четвертый раунд Кубка Англии.