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«Эвертон» прошёл «Кристал Пэлас», забив один гол за два матча

18 Января 2024 • 00:44 Комментировать
Эвертон
1:0
Кристал Пэлас

«Эвертон» и «Кристал Пэлас» провели второй кубковый матч за две недели. Если в столице Англии голов не было (0:0), то сегодня без результативных ударов никак, всё-таки в переигровке должен быть победитель. Ливерпульцы имели небольшой перевес, правда, в пылу борьбы команды не так часто обостряли впереди. Судьбу поединка решил один результативный удар. На 42-й минуте победу «Эвертону» принес Андре Гомеш - 1:0. «Эвертон» прошёл в четвертый раунд Кубка Англии.

Протокол игры  
Эвертон1:0Кристал Пэлас
(1:0) Гомеш Андре42'  
Виржиния Жоау  87'Паттерсон НэйтанТарковски ДжеймсБрэнтуэйт ДжерредМиколенко ВиталийОнана АмадуГарнер ДжеймсМакнил ДуайтГомеш Андре 77' (Доббин Льюис ( 77') Харрисон Джек  49'Калверт-Льюин Доминик  86' 86' (Гомеш Бету ( 86')
Запасные: Данджума АрноЧермити ЮссефЛонерган ЭндиПикфорд ДжорданКин МайклГодфри БенХант Маккензи
Джонстон СэмКлайн Натаниэль 64' (Ахамада Науиру ( 64') Андерсен Йоаким  86'Гехи МаркМитчелл Тайрик 64' (Ридевальд Жайро ( 64') Ричардс КрисХефферсон Лерма  41' 71' (Матета Жан-Филипп ( 71') Эзе Эберечи 64' (Франса Матеус ( 64') Хьюз УиллШлупп ДжеффриЭдуар Одсонн 71' (Озо Дэвид ( 71')
Запасные: Томкинс ДжеймсАдарамола ТайоЭбиовей МалколмХендерсон Дин
17 января. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 

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