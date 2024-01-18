«Эвертон» прошёл «Кристал Пэлас», забив один гол за два матча

«Эвертон» и «Кристал Пэлас» провели второй кубковый матч за две недели. Если в столице Англии голов не было (0:0), то сегодня без результативных ударов никак, всё-таки в переигровке должен быть победитель. Ливерпульцы имели небольшой перевес, правда, в пылу борьбы команды не так часто обостряли впереди. Судьбу поединка решил один результативный удар. На 42-й минуте победу «Эвертону» принес Андре Гомеш - 1:0. «Эвертон» прошёл в четвертый раунд Кубка Англии.
Протокол игры
|(1:0) Гомеш Андре42'
Виржиния Жоау• 87'Паттерсон Нэйтан•Тарковски Джеймс•Брэнтуэйт Джерред•Миколенко Виталий•Онана Амаду•Гарнер Джеймс•Макнил Дуайт•Гомеш Андре77' (Доббин Льюис (77') •Харрисон Джек• 49'Калверт-Льюин Доминик 86'86' (Гомеш Бету (86')
Джонстон Сэм•Клайн Натаниэль64' (Ахамада Науиру (64') •Андерсен Йоаким• 86'Гехи Марк•Митчелл Тайрик64' (Ридевальд Жайро (64') •Ричардс Крис•Хефферсон Лерма 41'71' (Матета Жан-Филипп (71') •Эзе Эберечи64' (Франса Матеус (64') •Хьюз Уилл•Шлупп Джеффри•Эдуар Одсонн71' (Озо Дэвид (71')
17 января. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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