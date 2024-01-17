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Англия. Кубок Англии

«Вулверхэмптон» только в овертайме дожал «Брентфорд»

17 Января 2024 • 01:15 Комментировать
Вулверхэмптон
3:2
Брентфорд
окончен после доп. времени

«Вулверхэмптон» с «Брентфордом» провели ещё один упорный матч в 1/32 финала Кубка Англии. 5 января команды забили по голу (1:1), а сегодня они просто удивили реализацией - четыре из пяти ударов в створ стали результативными. В первом тайме Натан Коллинз открыл счет, а Нелсон Семеду его сравнял. После перерыва гости снова вели благодаря точной попытке Нила Мопе, Натан Фрейзер же сделал счет 2:2. В последней атаке первого экстра-тайма Матеус Кунья вывел «волков» вперед. Это был победный гол. Следующий соперник «Вулверхэмптона» - «Вест Бромвич».

Протокол игры  
Вулверхэмптон3:2Брентфорд
  13'Коллинз Натан (0:1)
(1:1) Семеду Нелсон36'  
  52'Мопе Нил (1:2)
(2:2) Фрейзер Натан72'  
(3:2) Кунья Матеус105'  
Са ЖозеКилман Макс  115'Буэно СантьягоГомеш ТотиСемеду НелсонДойл ТоммиХодж Джозеф 70' (Фрейзер Натан ( 70') Доэрти Мэтт 57' (Нету Педру ( 57') Сарабия Пабло 87' (Буэно Уго ( 87') Кунья Матеус 109' (Доусон Крэйг ( 109') Беллегард Жан-Рикнер 70' (Лемина Марио ( 70')
Запасные: Гриффитс ХарвиБентли ДаниелЧирева ТавандаМоскера Йерсон
Стракоша ТомасАйер Кристоффер 62' (Йоргенсен Матиас Занка ( 62') Ми БенКоллинз НатанРасмуссен МадсЯнельт ВиталиЙенсен Матиас 90' (Ярмолюк Егор ( 90') Дамсгор Миккель 62' (Пирт-Харрис Милс ( 62'  86') Дасилва Джош 62' (Баптист Шендон ( 62') Мопе НилЛьюис-Поттер Кин 99' (Олакигбе Майкл ( 99')
Запасные: Флеккен МаркБрирли ИтанГуд ЧарлиФредрик Бенджамин
16 января. Стадион "Молинью".

 

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