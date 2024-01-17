«Вулверхэмптон» только в овертайме дожал «Брентфорд»

«Вулверхэмптон» с «Брентфордом» провели ещё один упорный матч в 1/32 финала Кубка Англии. 5 января команды забили по голу (1:1), а сегодня они просто удивили реализацией - четыре из пяти ударов в створ стали результативными. В первом тайме Натан Коллинз открыл счет, а Нелсон Семеду его сравнял. После перерыва гости снова вели благодаря точной попытке Нила Мопе, Натан Фрейзер же сделал счет 2:2. В последней атаке первого экстра-тайма Матеус Кунья вывел «волков» вперед. Это был победный гол. Следующий соперник «Вулверхэмптона» - «Вест Бромвич».
Протокол игры
|13'Коллинз Натан (0:1)
|(1:1) Семеду Нелсон36'
|52'Мопе Нил (1:2)
|(2:2) Фрейзер Натан72'
|(3:2) Кунья Матеус105'
Са Жозе•Килман Макс• 115'Буэно Сантьяго•Гомеш Тоти•Семеду Нелсон•Дойл Томми•Ходж Джозеф70' (Фрейзер Натан (70') •Доэрти Мэтт57' (Нету Педру (57') •Сарабия Пабло87' (Буэно Уго (87') •Кунья Матеус109' (Доусон Крэйг (109') •Беллегард Жан-Рикнер70' (Лемина Марио (70')
Стракоша Томас•Айер Кристоффер62' (Йоргенсен Матиас Занка (62') •Ми Бен•Коллинз Натан•Расмуссен Мадс•Янельт Витали•Йенсен Матиас90' (Ярмолюк Егор (90') •Дамсгор Миккель62' (Пирт-Харрис Милс (62') • 86'Дасилва Джош62' (Баптист Шендон (62') •Мопе Нил•Льюис-Поттер Кин99' (Олакигбе Майкл (99')
Запасные: Флеккен Марк•Брирли Итан•Гуд Чарли•Фредрик Бенджамин
16 января. Стадион "Молинью".
Бан пользователя