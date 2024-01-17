«Вулверхэмптон» только в овертайме дожал «Брентфорд»

«Вулверхэмптон» с «Брентфордом» провели ещё один упорный матч в 1/32 финала Кубка Англии. 5 января команды забили по голу (1:1), а сегодня они просто удивили реализацией - четыре из пяти ударов в створ стали результативными. В первом тайме Натан Коллинз открыл счет, а Нелсон Семеду его сравнял. После перерыва гости снова вели благодаря точной попытке Нила Мопе, Натан Фрейзер же сделал счет 2:2. В последней атаке первого экстра-тайма Матеус Кунья вывел «волков» вперед. Это был победный гол. Следующий соперник «Вулверхэмптона» - «Вест Бромвич».