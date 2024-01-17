«Лутон Таун» пропустил первым, но выбил «Болтон» из Кубка

В первом матче 1/32 финала Кубка Англии «Болтон» и «Лутон Таун» не порадовали голами. Сегодня же результативные атаки были. Дион Чарльз вывел хозяев вперед на 11-й минуте. Представители Премьер-лиги отыгрались сразу стараниями Тахита Чона. На 58-й минуте Чидози Огбене стал автором решающего гола - 1:2. «Лутон Таун» идёт дальше.
Протокол игры
|(1:0) Чарльз Дион11'
|15'Чон Тахит (1:1)
|57'Огбене Чидози (1:2)
Бакстер Натан•Форрестер Вилльям 27'46' (Иредайл Джек (46') •Сантос Рикардо•Тоал Эойн•Когли Джош•Томасон Джордж•Шихан Джош II•Магома Эдмонд-Пэрис81' (Морли Аарон (81') •Эшворт Зак•Адебоеджо Виктор75' (Бедварссон Йоун Дади (75') •Чарльз Дион75' (Джером Кэмерон (75')
Крул Тим•Бурк Рис75' (Браун Джейкоб (75') •Ошо Гэбриэл•Менги Теден 31'46' (Бэлл Амари (46') •Огбене Чидози•Доти Алфи46' (Джайлз Райан (46') •Раддок Пелли•Кларк Джордан 64'81' (Адебайо Элайджа (81') •Баркли Росс•Чон Тахит74' (Таунсенд Андрос (74') •Моррис Карлтон
Запасные: Поттс Даниэль•Камински Томас•Вудроу Коули•Берри Люк
16 января. Стадион "Тафшит Коммьюнити Стадиум".
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