«Лутон Таун» пропустил первым, но выбил «Болтон» из Кубка

В первом матче 1/32 финала Кубка Англии «Болтон» и «Лутон Таун» не порадовали голами. Сегодня же результативные атаки были. Дион Чарльз вывел хозяев вперед на 11-й минуте. Представители Премьер-лиги отыгрались сразу стараниями Тахита Чона. На 58-й минуте Чидози Огбене стал автором решающего гола - 1:2. «Лутон Таун» идёт дальше.