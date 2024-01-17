Быстрый гол позволил «Бристоль Сити» пройти «Вест Хэм» в Кубке

«Бристоль Сити» и «Вест Хэм» провели переигровку матча стадии 1/32 Кубка Англии. Уже на первых минутах Константинос Мавропанос отдал безобразный пас на голкипера, Томми Конуэй перехватил мяч и отправил его в сетку - 1:0. Дэнни Ингс с левого края штрафной едва не сравнял счет, но защитник на ленточке помог голкиперу. На 51-й минуте Саид Бенрахма не сдержался и ударил оппонента шипами бутсы - удаление. С левого фланга у гостей навес, Ингс опередил защитников и пробил - парировано. В итоге «молотобойцы» покинули турнир, уступив со счетом 0:1.