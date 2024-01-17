Быстрый гол позволил «Бристоль Сити» пройти «Вест Хэм» в Кубке

«Бристоль Сити» и «Вест Хэм» провели переигровку матча стадии 1/32 Кубка Англии. Уже на первых минутах Константинос Мавропанос отдал безобразный пас на голкипера, Томми Конуэй перехватил мяч и отправил его в сетку - 1:0. Дэнни Ингс с левого края штрафной едва не сравнял счет, но защитник на ленточке помог голкиперу. На 51-й минуте Саид Бенрахма не сдержался и ударил оппонента шипами бутсы - удаление. С левого фланга у гостей навес, Ингс опередил защитников и пробил - парировано. В итоге «молотобойцы» покинули турнир, уступив со счетом 0:1.
Протокол игры
|(1:0) Конуэй Томми3'
О'Лири Макс•Теннер Джордж•Винер Зак•Дикки Роберт•Маккрори Росс61' (Белл Сэм (61') •Принг Кэмерон•Уильямс Джо• 50'Джеймс Мэтти•Гарднер-Хикман Тэйлор 63'75' (Найт Джейсон (75') •Мехмети Анис75' (Корник Харри (75') •Конуэй Томми61' (Уэллс Наки (61')
Фабьянски Лукаш•Мавропанос Константинос•Зума Курт•Крессуэлл Аарон 64'80' (Маршалл Каллум (80') •Цоуфал Владимир66' (Джонсон Бен (66') •Эмерсон Палмиери•Уорд-Праус Джеймс•Соучек Томаш•Корне Максвелл•Бенрахма Саид• 51'Ингс Дэнни81' (Дивин Мубама (81')
16 января. Стадион "Эштон Гейт" (Бристоль).
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