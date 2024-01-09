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Англия. Кубок Англии

Каррагер оценил победу «Ливерпуля» над «Арсеналом»

09 Января 2024 • 10:17 Комментировать

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о недавней победе «Ливерпуля» над лондонским «Арсеналом» в матче Кубка Англии. Мерсисайцы выиграли со счетом 2:0.

«Для меня победа в этом матче не была приоритетом. Намного важнее было избежать повреждений или переигровки. Но как только звучит стартовый свисток, нельзя не жаждать победы. Это важный результат для «Ливерпуля». Также хочу отметить возвращение настоящего Луиса Диаса», - оставил сообщение эксперт в соцсетях.

Ближайший поединок подопечные Юргена Клоппа проведут против лондонского «Фулхэма» в Кубке английской лиги.

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