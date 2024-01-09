«Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в Кубке Англии

Прошла жеребьевка стадии четвертого раунда Кубка Англии. По ее итогам «Манчестер Сити» получил в соперники лондонский «Тоттенхэм», а «Челси» будет противостоять бирмингемская «Астон Вилла».

«Ливерпуль» встретится с победителем пары «Норвич» - «Бристоль Роверс», а «Ньюкасл» сыграет против «Фулхэма».

Поединки этой стадии соревнований пройдут 27-28 января.

Напомним, что в Английской премьер-лиге первое место занимает «Ливерпуль». На второй позиции располагается «Астон Вилла», а топ-3 замыкает «Манчестер Сити». Далее в турнирной таблице находятся лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм».