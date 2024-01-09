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Англия. Кубок Англии

Далот – о победе над «Уиганом»: «Мы могли забить больше»

09 Января 2024 • 03:28 Комментировать
Уиган
0:2
Манчестер Юнайтед

Правый защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот прокомментировал победу своей команды в матче Кубка Англии против «Уигана» (2:0).

Именно португалец вывел «красных дьяволов» вперёд на 22-й минуте, а во втором тайме его соотечественник Бруну Фернандеш установил на табло окончательный счёт, реализовав пенальти.

«Думаю, мы могли забить больше голов, ведь создали много моментов. Мы контролировали игру, и я рад, что сегодня мы победили.

Первый гол придал нам уверенности и спокойствия, избавил от лишней спешки. Единственное, чего не хватило в этом матче, – реализации.

Трофеи? Мы здесь именно за этим. Мы – «Манчестер Юнайтед», и мы хотим выигрывать всё», – цитирует BBC Далота.

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Уиган Манчестер Юнайтед Диогу Далот ещё теги

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03:28 · Англия. Кубок Англии
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01:41 · Англия. Кубок Англии
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