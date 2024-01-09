Рой Кин раскритиковал Хёйлунна

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин недоволен слабой реализацией Расмуса Хёйлунна.

Команда Эрика тен Хага обыграла «Уиган» в матче Кубка Англии (2:0), но упустила множество голевых шансов. Особой критики удостоился 20-летний датчанин, так и не сумевший реализовать ни один из своих моментов.

«Я был бы в ярости, – высказывается Кин, анализируя игру Хёйлунна. – Команда создала много возможностей, и не очень приятно, когда нападающий их упускает. Просто отправь мяч в сетку, хватит заниматься ерундой», – заявил Кин, выступая на ITV.

На счету Расмуса Хёйлунна шесть голов в 24 матчах за «Манчестер Юнайтед». Летом прошлого года форвард был куплен у «Аталанты» почти за 75 млн евро.