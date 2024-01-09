Фернандеш реализовал 28 пенальти за четыре года в «Манчестер Юнайтед» – больше всех среди игроков АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в очередной раз реализовал одиннадцатиметровый.

Португалец поразил ворота «Уигана» в матче Кубка Англии (2:0), подойдя к точке на 74-й минуте встречи. Как отмечает BBC, Фернандеш реализовал 28 из 32 пенальти в матчах за «Манчестере Юнайтед» с момента прихода в клуб в начале 2020 года. 29-летний футболист – лидер среди всех представителей Премьер-лиги по голам с одиннадцатиметровой отметки за обозначенный период. Расположившийся на второй строчке Мохамед Салах («Ливерпуль») забил подобным образом 22 раза.

В общей сложности на счету Бруну Фернандеша 69 голов и 59 ассистов в 211 матчах за «Манчестер Юнайтед».