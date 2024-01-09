Тен Хаг: «Я не знаю, почему «Манчестер Юнайтед» упустил столько моментов»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил выступление команды в поединке Кубка Англии против «Уигана» (2:0).

«Красные дьяволы» нанесли 33 удара по воротам коллектива из третьей по силе лиги, 14 раз попав в створ, но ограничились лишь двумя забитыми мячами.

«Главное в Кубке – победа, ведь проигравший сразу вылетает. Мы выполнили задачу.

Должны ли мы забивать больше? Да, определённо. В первом тайме, думаю, у нас было пять-шесть отличных моментов.

Я не знаю, почему мы упустили столько шансов. Плохая реализация не всегда поддаётся объяснениям, но с созданием моментов у нас всё в порядке», – высказался в послематчевом интервью ITV тен Хаг.