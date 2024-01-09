«МЮ» уверенно прошёл «Уиган» в Кубке Англии

«Уиган» с «МЮ» последними вышли на поле в рамках третьего раунда Кубка Англии. «Красные дьяволы» выглядели очень хорошо и заслуженно победили. Андре Онана выручил в ближнем бою уже на первых минутах. Скотт Мактоминай по центру оказался перед воротами и не попал в правый угол. А вот Диогу Далот завершил затяжной розыгрыш мяча метким ударом с подступов штрафной в дальний угол - 0:1. После удара Маркуса Рэшфорда вратарь выпустил мяч из рук в штангу и поймал его. Алехандро Гарначо со средней дистанции стрельнул в перекладину. Манкунианцы постоянно давили и после перерыва, но забили с пенальти. Бруну Фернандеш получил по ногам и сам пробил с точки в пустой угол ворот.
«МЮ» закономерно победил со счетом 2:0 и прошел дальше.
Протокол игры
|22'Далот Диогу (0:1)
|74'Фернандеш Бруну (0:2)
Тикль Сэм•Клэр Шон•Хьюз Чарли•Моррисон Лиам•Сессеньон Стивен•Шоу Лиам78' (Смит Джонни (78') •Адико Баба•Годо Мартиаль•Осгор Тело•Джонс Джордан78' (Макманаман Каллум (78') •Хамфрис Стивен60' (Мадженнис Джош (60')
Онана Андре•Уан-Биссака Аарон•Варан Рафаэль•Эванс Джонни•Далот Диогу83' (Камбвала Вилли (83') •Мактоминай Скотт•Майну Кобби•Гарначо Алехандро87' (Пельистри Факундо (87') •Фернандеш Бруну•Рэшфорд Маркус•Хёйлунн Расмус
08 января. Стадион "Ди Дабл Ю" (Уиган).
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