Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок Англии

«МЮ» уверенно прошёл «Уиган» в Кубке Англии

09 Января 2024 • 01:08 Комментировать
Уиган
0:2
Манчестер Юнайтед
окончен

«Уиган» с «МЮ» последними вышли на поле в рамках третьего раунда Кубка Англии. «Красные дьяволы» выглядели очень хорошо и заслуженно победили. Андре Онана выручил в ближнем бою уже на первых минутах. Скотт Мактоминай по центру оказался перед воротами и не попал в правый угол. А вот Диогу Далот завершил затяжной розыгрыш мяча метким ударом с подступов штрафной в дальний угол - 0:1. После удара Маркуса Рэшфорда вратарь выпустил мяч из рук в штангу и поймал его. Алехандро Гарначо со средней дистанции стрельнул в перекладину. Манкунианцы постоянно давили и после перерыва, но забили с пенальти. Бруну Фернандеш получил по ногам и сам пробил с точки в пустой угол ворот.

«МЮ» закономерно победил со счетом 2:0 и прошел дальше.

Протокол игры  
Уиган0:2Манчестер Юнайтед
  22'Далот Диогу (0:1)
  74'Фернандеш Бруну (0:2)
Тикль СэмКлэр ШонХьюз ЧарлиМоррисон ЛиамСессеньон СтивенШоу Лиам 78' (Смит Джонни ( 78') Адико БабаГодо МартиальОсгор ТелоДжонс Джордан 78' (Макманаман Каллум ( 78') Хамфрис Стивен 60' (Мадженнис Джош ( 60')
Запасные: Уайк ЧарлиКерр ДжейсонЛанг КаллумКаррагер ДжеймсРобинсон ЛюкЭймос Бен
Онана АндреУан-Биссака АаронВаран РафаэльЭванс ДжонниДалот Диогу 83' (Камбвала Вилли ( 83') Мактоминай СкоттМайну КоббиГарначо Алехандро 87' (Пельистри Факундо ( 87') Фернандеш БрунуРэшфорд МаркусХёйлунн Расмус
Запасные: Межбри ХаннибалБеннетт РисХитон ТомШоретире ШолаБайиндыр АлтайХьюджилл ДжоФорсон Омари
08 января. Стадион "Ди Дабл Ю" (Уиган).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Уиган Манчестер Юнайтед

Новости по матчу

Сегодня, 09 Января
01:07
Стало известно, почему Антони пропустил матч «Манчестер Юнайтед»
08 Января
23:17
Тен Хаг: «У нас много травм и болезней, но наша команда очень сильна»
22:50
«Уиган» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
22:46
Рой Кин: «Манчестер Юнайтед» не похож на команду»
22:17
Рэшфорд и Хёйлунн - в основе: Тен Хаг выбрал состав «Манчестер Юнайтед» на игру с «Уиганом»
18:20
Прогноз и ставка от Дениса Казанского на матч Уиган – Манчестер Юнайтед Кубка Англии – 8 января 2024
02:14
Уиган - Манчестер Юнайтед: где смотреть прямую трансляцию онлайн
07 Января
22:23
Ставка и прогноз на матч Уиган — Манчестер Юнайтед Кубка Англии — 8 января 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Ливерпуль» установил рекорд АПЛ Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​«Аль-Наср» показал, каков Роналду в раздевалке «Ливерпуль» выбрал звезду на замену Салаху ​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте ​Мальдини назвал лучших нападающих, которых ему приходилось сдерживать Бензема может перейти в европейский клуб Топ-5 ожидаемых трансферов зимы Каземиро больше не сыграет за «Манчестер Юнайтед» Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 ​Умер легендарный Беккенбауэр «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии ​«ПСЖ» мог грязно помогать Месси в борьбе за «Золотой мяч»
«Амур» дома всухую разгромил «Сибирь» «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Адмирала» Вице-президент федерации тенниса России: Каждый решает сам, что ему делать в новогодние праздники Рублёв выиграл турнир в Гонконге Селиваненко высказался в преддверии финала Рублёва с Руусувуори: «Андрей уже по идее втянулся в турнирный ритм» Московское «Динамо» разгромило «Куньлунь» Рублёв в волевом стиле вышел в финал турнира в Гонконге Балахнин – об Олимпиаде: «Как мы будем играть, когда немецкие танки едут на наших ребят» Тищенко – о боксёрском поединке Нганну – Джошуа: «Каждый из них имеет возможность закончить бой досрочно» Голы трёх российских игроков помогли «Каролине» обыграть «Вашингтон»
Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Уиган Уиган
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
0
2
0.00 0.00 0.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Января
01:08 · Англия. Кубок Англии
«МЮ» уверенно прошёл «Уиган» в Кубке Англии
01:07 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Антони пропустил матч «Манчестер Юнайтед»
08 Января
23:17 · Англия. Кубок Англии
Тен Хаг: «У нас много травм и болезней, но наша команда очень сильна»
22:50 · Англия. Кубок Англии
«Уиган» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
22:46 · Англия. Кубок Англии
Рой Кин: «Манчестер Юнайтед» не похож на команду»
22:17 · Англия. Кубок Англии
Рэшфорд и Хёйлунн - в основе: Тен Хаг выбрал состав «Манчестер Юнайтед» на игру с «Уиганом»
14:26 · Англия. Кубок Англии
Казанский дал прогноз на матч «Уиган» - «Манчестер Юнайтед»
03:11 · Англия. Кубок Англии
​Игроку «Блэкберна» пришлось дебютировать в отличной от партнёров футболке по любопытной причине
07 Января
23:52 · Англия. Кубок Англии
​Александер-Арнольд: «Огромная победа»
23:29 · Англия. Кубок Англии
​Конате: «Вся команда отлично сыграла»
22:44 · Англия. Кубок Англии
​Диас повторил свой рекорд результативности в «Ливерпуле»
22:12 · Англия. Кубок Англии
​Клопп: «Я супер-горд»
22:00 · Англия. Кубок Англии
​Фоден: «Мы все очень воодушевлены»
21:52 · Англия. Премьер-лига
У «Арсенала» всего одна победа над «Ливерпулем» в девяти встречах 1
21:13 · Англия. Кубок Англии
Кивиор помог «Ливерпулю» открыть счёт в матче против «Арсенала» 1
Все новости
Рекомендуем