«МЮ» уверенно прошёл «Уиган» в Кубке Англии

«Уиган» с «МЮ» последними вышли на поле в рамках третьего раунда Кубка Англии. «Красные дьяволы» выглядели очень хорошо и заслуженно победили. Андре Онана выручил в ближнем бою уже на первых минутах. Скотт Мактоминай по центру оказался перед воротами и не попал в правый угол. А вот Диогу Далот завершил затяжной розыгрыш мяча метким ударом с подступов штрафной в дальний угол - 0:1. После удара Маркуса Рэшфорда вратарь выпустил мяч из рук в штангу и поймал его. Алехандро Гарначо со средней дистанции стрельнул в перекладину. Манкунианцы постоянно давили и после перерыва, но забили с пенальти. Бруну Фернандеш получил по ногам и сам пробил с точки в пустой угол ворот.

«МЮ» закономерно победил со счетом 2:0 и прошел дальше.