Тен Хаг: «У нас много травм и болезней, но наша команда очень сильна»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями в преддверии матча Кубка Англии против «Уигана».

Незадолго до начала встречи стало известно о проблемах Кристиана Эриксена и Антони – оба игрока пропускают сегодняшний поединок из-за проблем со здоровьем.

«У нас много травм и болезней, но наша команда очень сильна. Мы должны побеждать.

В Кубке Англии всегда необходимо выкладываться на 100%, поскольку мотивация соперников запредельна. Для них это игра года или, может быть, даже всей жизни, поэтому они сделают всё возможное. Мы должны показать соответствующее отношение», – высказался тен Хаг в интервью клубному каналу «Манчестер Юнайтед».