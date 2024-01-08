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Рой Кин: «Манчестер Юнайтед» не похож на команду»

08 Января 2024 • 22:46 Комментировать
Уиган
0:1
Манчестер Юнайтед
1-й тайм

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о нынешних проблемах команды.

«Красные дьяволы» располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги после 20 туров, а также вылетели из еврокубков. Сегодня коллектив Эрика тен Хага встретится с «Уиганом» в рамках Кубка Англии.

«Не думаю, что «Манчестер Юнайтед» играет как команда. На мой взгляд, это набор индивидуально одарённых игроков, но их нельзя назвать командой. С ними что-то не то», – заявил в интервью ITV знаменитый ирландский экс-полузащитник.

Встреча «Уиган» – «Манчестер Юнайтед» стартует в 23:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рой Кин

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УИГАН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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