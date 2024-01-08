Рэшфорд и Хёйлунн - в основе: Тен Хаг выбрал состав «Манчестер Юнайтед» на игру с «Уиганом»

В понедельник вечером «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч Кубка Англии против «Уигана». Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Онана, Уан-Биссака, Эванс, Варан, Далот, Майну, Мактоминай, Фернандеш, Гарначо, Рэшфорд, Хёйлунн.

Матч «Уиган» - «Манчестер Юнайтед» стартует в 23:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на портале LiveResult.

Отметим, что «Уиган» представляет Первую лигу, то есть третий по рангу футбольный дивизион Англии.