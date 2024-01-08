Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок Англии

Казанский дал прогноз на матч «Уиган» - «Манчестер Юнайтед»

08 Января 2024 • 14:26 Комментировать

В рамках Кубка Англии состоится поединок между «Уиганом» и «Манчестер Юнайтед». Известный футбольный комментатор Денис Казанский поделился прогнозом на эту встречу.

«В первом тайме команды будут смотреть друг на друга. Вполне возможно, что в первом тайме будет ничья, основные события произойдут во втором тайме. ТБ (1,5) во втором тайме стоит заиграть», - передает слова Казанского «РБ Спорт».

Матч «Уиган» - «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 8 января, стартовый свисток прозвучит в 23:15 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Уиган Манчестер Юнайтед Денис Казанский ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
08.01.24 в 23:15
Уиган Уиган
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
0.00 0.00 0.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Января
14:26 · Англия. Кубок Англии
Казанский дал прогноз на матч «Уиган» - «Манчестер Юнайтед»
03:11 · Англия. Кубок Англии
​Игроку «Блэкберна» пришлось дебютировать в отличной от партнёров футболке по любопытной причине
07 Января
23:52 · Англия. Кубок Англии
​Александер-Арнольд: «Огромная победа»
23:29 · Англия. Кубок Англии
​Конате: «Вся команда отлично сыграла»
22:44 · Англия. Кубок Англии
​Диас повторил свой рекорд результативности в «Ливерпуле»
22:12 · Англия. Кубок Англии
​Клопп: «Я супер-горд»
22:00 · Англия. Кубок Англии
​Фоден: «Мы все очень воодушевлены»
21:52 · Англия. Премьер-лига
У «Арсенала» всего одна победа над «Ливерпулем» в девяти встречах 1
21:13 · Англия. Кубок Англии
Кивиор помог «Ливерпулю» открыть счёт в матче против «Арсенала» 1
21:01 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола: «Фоден не ощущает давления»
20:54 · Англия. Кубок Англии
​Выяснилось, почему «Арсенал» впервые в своей истории играет дома в белых футболках
20:42 · Англия. Кубок Англии
Нуну Эшпириту Санту: «Мы слишком легко пропускали»
20:36 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола восхитился возвращением де Брёйне
20:32 · Англия. Кубок Англии
​Фанаты «Миллуола» насмехались над трагедией, унесшей жизнь президента «Лестера»
19:42 · Англия. Кубок Англии
Стало известно, почему ван Дейк не сыграет против «Арсенала»
Все новости
Рекомендуем