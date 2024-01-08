Казанский дал прогноз на матч «Уиган» - «Манчестер Юнайтед»

В рамках Кубка Англии состоится поединок между «Уиганом» и «Манчестер Юнайтед». Известный футбольный комментатор Денис Казанский поделился прогнозом на эту встречу.

«В первом тайме команды будут смотреть друг на друга. Вполне возможно, что в первом тайме будет ничья, основные события произойдут во втором тайме. ТБ (1,5) во втором тайме стоит заиграть», - передает слова Казанского «РБ Спорт».

Матч «Уиган» - «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 8 января, стартовый свисток прозвучит в 23:15 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.