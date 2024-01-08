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Англия. Кубок Англии

​Игроку «Блэкберна» пришлось дебютировать в отличной от партнёров футболке по любопытной причине

08 Января 2024 • 03:11 Комментировать
Блэкберн
5:2
Кембридж Юнайтед

Английский «Блэкберн» обыграл в Кубке Англии «Кембридж Юнайтед», а в составе «дроздов» дебютировал Рой Финнеран - игрок в возрасте 15 лет и 10 месяцев. Он стал вторым самым молодым игроком в истории турнира, но любопытно даже не это, а то, что его футбола отличалась от футболок других игроков.

Дело в том, что спонсором «Блэкберна» является компания, которая производит электронные сигареты. А в силу возраста 15-летнему Рою запрещено рекламировать такую продукцию. Поэтому его футболка отличалась от маек других игроков клуба. А матч закончился со счетом 5:2 - в пользу «Блэкберна», разумеется.


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Интересная ставка и прогноз на матч Блэкберн — Кембридж Юнайтед Кубка Англии — 6 января 2024
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