​Игроку «Блэкберна» пришлось дебютировать в отличной от партнёров футболке по любопытной причине

Английский «Блэкберн» обыграл в Кубке Англии «Кембридж Юнайтед», а в составе «дроздов» дебютировал Рой Финнеран - игрок в возрасте 15 лет и 10 месяцев. Он стал вторым самым молодым игроком в истории турнира, но любопытно даже не это, а то, что его футбола отличалась от футболок других игроков.

Дело в том, что спонсором «Блэкберна» является компания, которая производит электронные сигареты. А в силу возраста 15-летнему Рою запрещено рекламировать такую продукцию. Поэтому его футболка отличалась от маек других игроков клуба. А матч закончился со счетом 5:2 - в пользу «Блэкберна», разумеется.