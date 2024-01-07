​Александер-Арнольд: «Огромная победа»

Английский «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче Кубка Англии, команда Юргена Клоппа забила сопернику два безответных мяча. Капитан «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд прокомментировал итоги матча, он назвал победу «очень важной»:

- Это огромная победа. Мы сыграли с большим количеством отсутствовавших игроков, в том числе и без Виргила. Дотянули до двух поздних голов. Второй тайм для нас сложился лучше, потому что мы внесли изменения в игру в перерыве, - цитирует слова защитника «Ливерпуля» BBC Sport.

В последний раз «Ливерпуль» побеждал в Кубке Англии в 2022 году.